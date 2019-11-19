السجن 3 سنوات لشرطي عراقي أطلق النار على متظاهرين ببغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة عراقية، الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات على مدان من شرطة المرور العراقية بعد إطلاقه النار على المتظاهرين والقوات الأمنية قرب جسر الجمهورية وسط بغداد.
وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكما بالسجن 3 سنوات لمدان بإطلاق أعيرة من مسدس قرب جسر الجمهورية في بغداد".
ووفق البيان، فإن المحكمة قالت إنه تم القبض على الشرطي بالجرم المشهود من قبل المتظاهرين وهو يطلق الأعيرة النارية وتم تسليمه إلى القوات الأمنية.
وأوضح البيان أن المتهم منتسب لمديرية المرور العامة.
ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويطالب المحتجون بمحاسبة الفاسدين ووقف تدخلات طهران في الشؤون العراقية.
وخلفت الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر وإصابة نحو 4 آلاف آخرين، حسب إحصاءات المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومصادر أمنية وطبية.
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