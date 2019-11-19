تأجيل مفاوضات السلام السودانية ووفد من الخرطوم يزور جوبا

أعلنت مصادر رئاسية بجمهورية جنوب السودان، تأجيل جولة المفاوضات المباشرة بين الحكومة الانتقالية بالخرطوم والحركات المسلحة، المقررة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بجوبا لمدة تتراوح ما بين أسبوعين أو عشرون يوماً.

وأشارت إلى أن مستشار رئيس جنوب السودان سلفاكير مياريت، للشؤون الأمنية وكبير الوسطاء سيعقد مؤتمر صحفياً الثلاثاء، بجوبا ليعلن عن تأجيل جولة المفاوضات المباشرة بين الفرقاء السودانيين.

كما أوضحت المصادر (للعين الإخبارية) أيضا أن مفاوضات مسار دارفور والحركة الشعبية "شمال" إلى جانب الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، ستبدأ في وقت واحد، أي بعد أسبوعين أو أكثر، منوها بأنه كان من المقرر أن تبدأ المفاوضات بشكل منفصل لكن الآن هنالك رؤية لتبدأ في وقت واحد.

و كشفت ذات المصادر عن زيارة وفد من الوساطة السودانية بين الفرقاء بجمهورية جنوب السودان، إلى جوبا لمتابعة تنفيذ مخرجات القمة اليوغندية الثلاثية بين رئيس جوبا الفريق أول سلفاكير ميارديت ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان بحضور الرئيس الأوغندي يوري موسفيني .

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وقالت المصادر لـ (العين الإخبارية): وفد من لجنة السلام التي تم تكوينها مؤخراً سيغادر إلى جوبا الخميس المقبل لمتابعة مخرجات القمة اليوغندية الثلاثية".

وأضافت "الوفد الذي يترأسه نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان حميدتي، يتكون من عضوية كل أعضاء مجلس السيادة الفريق ياسر العطا ومحمد حسن التعايشي ووزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير مانيس".





وكان الفرقاء بجمهورية جنوب السودان اتفقوا مؤخرا على تمديد موعد إعلان الحكومة الانتقالية بين الرئيس سلفاكير مياريت ورياك مشار لثلاثة أشهر مقبلة.

ووقع سلفا كير وريك مشار وجماعات المعارضة في أغسطس/آب من العام الماضي اتفاق سلام في الخرطوم أنهى نزاعا استمر لخمس سنوات.

وفي 12 سبتمبر/أيلول الماضي، وقّع وفد حكومة السودان اتفاق "إعلان جوبا" مع تحالف الجبهة الثورية الذي يضم نحو 6 فصائل مسلحة، واتفاقاً مماثلاً مع الحركة الشعبية (قطاع الشمال) بقيادة عبدالعزيز الحلو.