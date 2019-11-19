سلطات أردوغان تأمر باعتقال 133 عسكريا والتهمة غولن

‎أمرت السلطات التركية، الثلاثاء، باعتقال 133 من أفراد الجيش على خلفية مزاعم الانتماء لجماعة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلابية فاشلة في 2015.

وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات التركية بدأت في البحث عن المشتبه بهم ضمن عملية تركزت بإقليم أزمير الساحلي غربي البلاد، مشيرة إلى أن 82 من المطلوبين ما زالوا بالخدمة العسكرية.

ويزعم الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، في حين ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.



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وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

وسجنت تركيا أكثر من 77 ألف شخص إلى حين محاكمتهم، وأقالت وأوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من موظفي الحكومة وغيرهم في إطار حملة تطهير مستمرة منذ محاولة الانقلاب.

ولا تزال الاعتقالات جارية على نطاق واسع وسط انتقادات المنظمات الحقوقية للحملة.

وانتقد حلفاء غربيون لتركيا ومنظمات حقوقية الحملة الموسعة قائلين إن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب كذريعة لسحق معارضيه.