انت الان تتابع "مثيرو شغب" قتلوا ثلاثة من عناصر قوات حفظ النظام بالقرب من طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

اعلنت وكالتا الأنباء الإيرانيتان فارس و"إسنا" ليل الإثنين الثلاثاء أن مثيري شغب" قتلوا ثلاثة من عناصر قوات حفظ النظام الإيرانية بالسلاح الأبيض في غرب العاصمة طهران.

وذكرت الوكالتان نقلا عن بيان للرس الثوري أن أحد القتلى يدعى مرتضى ابراهيمي وكان ضابطا في الحرس الثوري، واثنين آخرين هما مجيد شيخي ومصطفى رضائي من أفراد الباسيدج.

وأوضحتا أن "مثيري شغب قتلوا (الرجال الثلاثة) بوساطة سلاح أبيض بعد تطويقهم في كمين" نصب في محافظة طهران غرب العاصمة.

وذكرت وكالة فارس أن ابراهيمي رزق "مؤخرا (...) بطفل ثان" وأن شيخي ورضائي يبلغان من العمر 22 و33 عاما.

وسيتم تشييع القتلى الثلاثة الأربعاء.

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وأعلن التلفزيون الحكومي أن "مراسم وداع" لإثنين منهم ستنظم بعد ظهر الثلاثاء في طهران.

وقالت طهران الإثنين انها لا تزال تواجه "أعمال شغب" رغم ان الوضع أصبح "أكثر هدوءا" بعد أيام من تظاهرات تخللتها أعمال عنف على خلفية رفع أسعار البنزين.

وبدأت التظاهرات الجمعة بعد الإعلان عن رفع سعر البنزين بنسبة 50 بالمئة لأول 60 لترا، و200 بالمئة لكل لتر إضافي يتم شراؤه بعد ذلك كل شهر.

وبذلك يرتفع إلى خمسة عدد الذين تأكد مقتلهم رسميا منذ بدء التظاهرات.

وقتل ستة آخرون حسب معلومات نشرتها وكالات أنباء إيرانية عدة بدون مصدر ولا تفاصيل.