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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزعتر: حل أزمة قطر لن يكون بكورة القدم بل عبر تنفيذ الشروط الـ13 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن نظام قطر يعيش في زاوية ضيقة يبحث عن مخرج من العزلة التي يعيشها والضغط الاقتصادي المتصاعد.
وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، تشرين الثاني 19، 2019: يحاول نظام قطر أن يخدع شعبه بأن مشاركة السعودية والإمارات والبحرين في خليجي24 بأنه انفراجة في الأزمة.
وتابع المحلل الزعتر: الحل يا تميم لن يكون عبر كرة قدم ، بل عبر تنفيذ الشروط الـ 13.
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