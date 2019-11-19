صحيفة إيرانية يشرف عليها خامنئي تطالب بإعدام المتظاهرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

طالبت صحيفة إيرانية، اليوم الثلاثاء، تشرين الثاني 19، 2019، بإعدام المتظاهرين ضد رفع سعر الوقود.



وقالت مصادر إيرانية إن صحيفة كيهان التي يشرف عليها خامنئي طالت، في عدد اليوم، بإعدام المتظاهرين.

يأتي هذا في حين واصلت السلطات الإيرانية قطع الإنترنت ومنع وسائل الإعلام من تداول الأخبار للتعتيم على عمليات القتل الواسعة وقمع الاحتجاجات والاعتقالات الجماعية للمتظاهرين بهدف إخمادها.

وبينما أكدت منظمات حقوقية أن عدد القتلى بلغ 40 متظاهراً، ذكر ناشطون أن الأعداد أكبر من ذلك بكثير في ظل حجم القمع وإطلاق النار الذي تقوم به قوات الأمن ضد المتظاهرين في أغلب المدن المنتفضة.

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وأشارت وكالة "فارس" إلى أن الاحتجاجات امتدت إلى 100 مدينة وبلدة إيرانية واعتقال 1000 من المتظاهرين، ولكن يرفض الناشطون إحصائية الوكالة التابعة للحرس الثوري ويقولون إن الأرقام أضعاف ذلك.

وتتزايد التقارير حول عدد الإصابات والاعتقالات في الاحتجاجات الإيرانية منذ ليلة السبت، وسط تعتيم إخباري واسع الانتشار في البلاد منذ 40 عامًا من عمر نظام ولاية الفقيه.

وكان وزير الداخلية الإيراني هدد بمواجهة المحتجين دون رأفة، وأرسلت وزارة الاستخبارات الإيرانية رسائل نصية للمواطنين وتطلب منهم الإبلاغ عن المحتجين.