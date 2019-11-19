اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي ابو الحسن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "يأمل ان يكون الأمر واضح لن نشارك في الجلسة اليوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر هادي ابو الحسن: آمل ان يكون الأمر واضح لن نشارك في الجلسة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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