اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سامي فتفت​ في تصريح تلفزيوني، الى ان "​نواب المستقبل​ غير مستعدين ابدا لتشكيل اي خلل مع المتظاهرين في الشارع، والمقاطعة جائت بعد التسنيق بين النواب لتجنب الاشكالات في الشارع".

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كانت هذه تفاصيل خبر سامي فتفت: قرار مقاطعة جلسة مجلس النواب لمقاطعة الاشكالات في الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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