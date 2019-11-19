قائمقام حاصبيا لم يتمكن من الوصول الى القائمقامية بسبب اقفالها

لم يتمكن قائمقام ​حاصبيا​ أحمد كريدي من الوصول الى القائمقامية بسبب اقفالها من قبل المتظاهرين منذ يوم امس، وذلك لممارسة مهامه وعاد عن طريق الخردلي الى ​سراي النبطية​ الحكومي حيث تابع مهامه منها.

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