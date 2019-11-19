مصادر النشرة: فتوى ستصدر بموضوع اللجان النيابية وعمل المجلس النيابي

أفادت مصادر "​الخليج 365​"، بأنّ "منذ البداية، موضوع اقتراح قانون ​العفو العام​ سيذهب إلى ​اللجان النيابية​ المشتركة"، لافتةً إلى أنّ "من المرجّح أن تصدر فتوى بموضوع عمل اللجان النيابية ومجلس النواب".

من جهتها، أكّدت مصادر نيابيّة أنّه "لا يصحّ أن تُعطِّل ​السلطة​ التنفيذية إرادة المجلس".