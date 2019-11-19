أفادت مصادر "الخليج 365"، بأنّ "منذ البداية، موضوع اقتراح قانون العفو العام سيذهب إلى اللجان النيابية المشتركة"، لافتةً إلى أنّ "من المرجّح أن تصدر فتوى بموضوع عمل اللجان النيابية ومجلس النواب".
من جهتها، أكّدت مصادر نيابيّة أنّه "لا يصحّ أن تُعطِّل السلطة التنفيذية إرادة المجلس".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة: فتوى ستصدر بموضوع اللجان النيابية وعمل المجلس النيابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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