النشرة:القوى الامنية اوقفت عددا من المحتجين بصيدا على خلفية قطع الطرقات

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان ​القوى الامنية​ اوقفت عددا من المحتجين في صيدا على خلفية ​قطع الطرقات​، فيما يسير الحيش اللبناني دوريات للحفاظ على الامن ومنع لقفال اي طريق

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