المكتب الإعلامي لدرغام نفى حصول اشكال مع المتظاهرين في محيط المجلس

نفى المكتب الإعلامي للنائب ​أسعد درغام​ "نفيا قاطعا كل ما تردد عن حصول اشكال مع المتظاهرين في محيط ​مجلس النواب​". وأشار الى أن "النائب درغام لا يملك أي موكب وهو يتنقل ب​سيارة​ واحدة فقط، من دون أي مرافقة"، متمنيا على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها".

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