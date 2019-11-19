خليل: أنا متواجد منذ الثامنة صباحاً داخل مجلس النواب

اكد وزير المالية ​علي حسن خليل​ في تصريح له انه "متواجد منذ الساعة الثامنة صباحاً في مكتبي في ​وزارة المالية​ داخل حرم ​مجلس النواب​، وعند حصول حادثة اطلاق النار كنت أصرّح للإعلام من أمام المجلس".

واشار الى انه اتصل بوزيرة الداخلية في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن، وقال لها ان المصدر الامني عمله فتح الطرقات للنواب وليس اعطاء تصاريح يتهم بها من دون دليل.