أعلنت رئيسة ​كتلة المستقبل​ النيابية النائب ​بهية الحريري​ أن "الكتلة ستقاطع جلسة انتخاب ​اللجان النيابية​ ولن تشارك فيها، علما ان الكتلة كانت قررت امس مقاطعة ​الجلسة التشريعية​ التي تعتبرها غير دستورية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بهية الحريري: كتلة المستقبل ستقاطع جلسة انتخاب اللجان النيابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.