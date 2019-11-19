نفى مكتب وزير ​الدولة​ لشؤون رئاسة الحمهورية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سليم جريصاتي​ ما تردد في ​وسائل الاعلام​ عن حصول ​اطلاق نار​ عند مرور موكبه الى ​مجلس النواب​، مؤكدا انه موجود في مكتبه في ​قصر بعبدا​ ولم يتوجه الى مجلس النواب .

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كانت هذه تفاصيل خبر سليم جريصاتي نفى ما تردد عن اطلاق موكبه النار بمحيط مجلس النواب: انا متواجد في بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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