افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، انه جرى إغلاق تقاطع ايليا بسبب كثافة ​الطلاب​ المشاركين في الحراك الاحتجاجي وذلك وسط اجراءات امنية للجيش اللبناني في المكان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إغلاق تقاطع ايليا بسبب كثافة الطلاب المشاركين في الحراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.