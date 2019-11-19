جمالي: أقاطع الجلسة التشريعية عملا بقرار كتلة المستقبل

أعلنت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "احتراما لارادة الناس وعملا بقرار ​كتلة المستقبل​ النيابية أقاطع ​الجلسة التشريعية​ وجلسة انتخاب ​اللجان النيابية​ اليوم لانه من واجبنا كنواب ان نعكس رؤية الشعب ومطالبه وان لا نتحدّى ارادة الناس".

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