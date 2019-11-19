النشرة: طلاب صيدا انطلقوا بمسيرة باتجاه تقاطع ايليا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان "طلاب ثانوية ​رفيق الحريري​ في صيدا انطلقوا بمسيرة نحو تقاطع "ايليا" كما طلاب عدد من ​المدارس الرسمية​ والخاصة في المدينة، فيما اعلنت ​جمعية المقاصد​ اقفال جميع مدارسها بسبب الظروف الراهنة".



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