طقس مستقرّ يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا مستقرّا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم مشمسا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء الرطوبة النسبية منخفضة.
كما توقعت ان يكون طقس الغد مشمسا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل. أما الخميس فيكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل .
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