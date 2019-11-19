النشرة: المحتجون أغلقوا أبواب مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وأوجيرو وكهرباء لبنان بصيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأنّ "المحتجين أغلقوا أبواب "​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​" و"​أوجيرو​" و"​مؤسسة كهرباء لبنان​" في صيدا، ويتوجّهون إلى إقفال محال الصيرفة، في وقت جرى فيه إغلاق تقاطع إيليا بالكامل بسبب كثافة المشاركين وخاصة من ​طلاب المدارس​".

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