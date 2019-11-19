بلال عبدالله: ننفذ وصية علاء ابوفخر بعدم المشاركة في جلسات مجلس النواب

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ الى ان التنسيق مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ كان قائما وسيبقى قائما، وما يربطنا بري اكبر من هذه التفاصيل، ونحن ننفذ وصية علاء ابوفخر بعدم المشاركة في جلسات مجلس النواب قبل الذهاب الى استشارات نيابية ملزمة.

واعتبر عبدالله في حديث تلفزيوني، ان هناك من يسيء ادارة الحالة السياسية في البلد ولا يدعو لاستشارات نيابية ملزمة.