نواز شريف غادر باكستان للعلاج في بريطانيا

غادر رئيس الوزراء ال​باكستان​ي السابق ​نواز شريف​، الّذي أُقيل في عام 2017 بتهمة ​الفساد​ وأُفرج عنه بكفالة في نهاية تشرين الأول لأسباب صحيّة، بلاده متوجّهًا إلى لندن للعلاج.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الحالي ​عمران خان​ قد ذكرت أنّها لن تعترض على سفر شريف، لكنّها وضعت بعد ذلك شرطًا بالحصول على كفالة ماليّة بقيمة سبعة مليارات روبيه (45 مليون دولار). لكن حزب شريف، "رابطة مسلمي باكستان-جناح نواز" رفضت ذلك.

وكانت قد عزلت المحكمة العليا في باكستان شريف، اثر اتهامه بالفساد عام 2017، قبل أن يُحكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة سبع سنوات. وينفي شريف جميع التهم الموجهة إليه، ويُصرّ على أنّه مستهدف من قبل المؤسسة الأمنية النافذة في البلاد.