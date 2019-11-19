ركّز المفاوض الكوري الجنوبي جيونغ أون-بو، على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية لم تذكر قط مسألة خفض أو سحب القوات الأميركية من كوريا الجنوبية، أثناء محادثات عن تقسيم في تكاليف الدفاع".
وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "رغم انهيار آخر جولة من المحادثات بسبب الهوّة الكبيرة بين مواقف الجانبي، فلم يكن هناك أي ذكر للقوات الأميركية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول كوري جنوبي: أميركا لم تثر قط مسألة خفض قواتها أو سحبها من كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.