مسؤول كوري جنوبي: أميركا لم تثر قط مسألة خفض قواتها أو سحبها من كوريا الجنوبية

ركّز المفاوض الكوري الجنوبي جيونغ أون-بو، على أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ لم تذكر قط مسألة خفض أو سحب ​القوات الأميركية​ من ​كوريا الجنوبية​، أثناء محادثات عن تقسيم في تكاليف الدفاع".

وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "رغم انهيار آخر جولة من المحادثات بسبب الهوّة الكبيرة بين مواقف الجانبي، فلم يكن هناك أي ذكر للقوات الأميركية".