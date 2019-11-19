بومبيو: أميركا قررت إنهاء الإعفاء من العقوبات المرتبط بمنشأة نووية إيرانية

أعلن وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ قرّرت إنهاء الإعفاء من العقوبات المرتبط بمنشأة "فوردو" النووية ال​إيران​ية"، لافتًا إلى أنّ "​واشنطن​ تراقب عن كثب ​الاحتجاجات​ الحاليّة في إيران، وتشعر بقلق عميق بشأن التقارير الّتي تتحدّث عن سقوط قتلى عديدين".

وأوضح في إفادة صحافية بشأن موقع "فوردو" الّذي قالت "​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​" التابعة للأمم المتحدة، إنّ إيران تخصّب فيه يورانيوم، أنّ "الكميّة الصحيحة لليورانيوم المخصّب لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم هي صفر، وما من سبب مشروع لإيران كي تستأنف التخصيب في ذلك الموقع السري سابقًا".

وبيّن بومبيو أنّ "الإعفاء سينتهي في 15 كانون الأول المقبل"، مركّزًا على أنّ "إيران تقوم بمحاولة أخرى واضحة للابتزاز النووي، ستؤدي إلى مزيد من عزلتها الاقتصاديّة والسياسيّة من جانب العالم".

وأكّد من جهة ثانية "أنّنا ندين بقوّة أيّ أعمال عنف يرتكبها هذا النظام ضدّ الشعب الإيراني، ونشعر بقلق عميق من التقارير الّتي تتحدّث عن سقوط العديد من القتلى"، مشدّدًا على أنّ "على إيران أن توقف ​العنف​ ضدّ شعبها وتعيد قدرة جميع الإيرانيين على الوصول إلى ​الإنترنت​ المجاني والمفتوح. العالم يراقب".