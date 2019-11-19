الأناضول: تركيا أمرت باعتقال 133 من أفراد الجيش للاشتباه بصلتهم بغولن

كشفت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء أنّ "تركيا أمرت باعتقال 133 من أفراد الجيش للاشتباه في صلاتهم بشبكة رجل الدين المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأميركية فتح الله غولن"، الّتي تتّهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في عام 2016. ولفتت إلى أنّه "يجري البحث عن المشتبه بهم في إطار عمليّة تركّزت في إقليم أزمير الساحلي في غرب البلاد"، موضحةً أنّ "82 منهم ما زالوا بالخدمة".
وتتّهم أنقرة غولن، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة يوم 15 تموز عام 2016، في حين ينفي غولن أي صلة له بالأمر.
وسجنت تركيا أكثر من 77 ألف شخص إلى حين محاكمتهم، وأقالت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفًا من موظّفي الحكومة وغيرهم، في إطار "حملة تطهير" مستمرّة منذ محاولة الانقلاب. ولا تزال الاعتقالات جارية على نطاق واسع.
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