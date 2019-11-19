شكرا لقرائتكم خبر عن حزب أردوغان يترنح.. استقالة جديدة في صفوف حزب العدالة والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس محافظة باليكسير التركية عن حزب العدالة والتنمية، أحمد سغلام، استقالته من الحزب في إطار سلسلة الاستقالات المتوالية فى صفوف الحزب الحاكم خلال الفترة الأخيرة التى شهدت استقالة 5 من رؤساء البلديات التابعة للحزب.

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وذكر موقع تركيا الآن أن حزب العدالة والتنمية الحاكم قد عيّن سغلام رئيسًا لمحافظة باليكسير فى 13 ديسمبر عام 2018 الماضى، وأنه استقال اليوم بموافقة رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أنه لن يكون مرشحًا لأى منصب سياسى خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن العدالة والتنمية وظف عددا من القيادات رفيعة المستوى بمناصب مهمة فى الدولة؛ لمنع استقالاتهم وانتقالهم للأحزاب السياسية المزمع تأسيسها، وأحد هذه الأسماء نعمان كورتولموش نائب رئيس الحزب.