شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى يفتتح مقرا جديدا فى عين شمس بحضور قيادات حزبية والان مع تفاصيل الخبر
جاء هذا بحضور الدكتورمجدي علام، نائب رئيس الحزب، والدكتور أحمد ادريس، أمين التنظيم، وأمين عين شمس الاستاذ سعودي السوهاجي، وهيئة مكتب القاهرة، وجميع الاقسام بمحافظة القليوبية جاء ذلك وفقا لبيان أصدره الحزب اليوم الثلاثاء .
كما شارك بالافتتاح ممثلى عدد من الأحزاب السياسية المختلفة على رأسهم حزب الوفد ومستقبل وطن والتجمع والمصريين الأحرار والجيل والمحافظين وبعض الاحزاب الأخرى.
وأثنى النائب يسرى الأسيوطى، على حزب الحرية المصري، الذي ولد عملاقا بقياداته الكبيرة ذات التاريخ وجعل من نفسة حزبا كبيرا على الساحة السياسية.
وقال الأمين العام، خلال كلمته إن وجود الأحزاب دليل على أن الجميع فى خدمة الوطن والمواطن، والكل حريص على الاصطفاف الوطنى خلف القيادة الوطنية الحكيمة والرئيس عبد الفتاح السيسى.
وشدد على تواجد الحزب وكوادره داخل وبين صفوف المواطنين لخدمتهم وتوضيح المغالطات والأكاذيب التى تبث عبر القنوات المأجورة والأبواق الهدامة.
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