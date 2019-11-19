أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والتعمير والإسكان عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

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وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والبركة عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي قناة السويس، والتجاري الدولي عند 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.09 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.