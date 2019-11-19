بـ"مبيد حشري".. انتحار ربة منزل في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أقدمت ربة منزل في العقد الثاني من العمر، على التخلص من حياتها، عقب تناولها مادة سامة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى سمسطا المركزي جنوب غربي بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوصول "ز.ش.ا" 21 سنة، ربة منزل، مقيمة في قرية تابعة لمركز الفشن، إلى مستشفى سمسطا المركزي في حالة إعياء شديد إثر تناولها مادة سامة ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

وبسؤال أسرة المتوفية، أقروا بتناولها مادة سامة "مبيد حشري" للتخلص من حياتها لمرورها بأزمة نفسية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

