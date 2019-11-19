بالصور- إعادة فتح الطريق الزراعي في البحيرة بعد إزالة آثار انقلاب سيارتين

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

انتهت إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، من إزالة آثار انقلاب سيارتي نقل، على الطريق الزراعي بالقرب من مدخل المدينة.

وأعيد فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة سير السيارات، بعد توقفها لبعض الوقت بسبب إعاقة السيارتين للطريق.

يذكر أن الحادث شهد انقلاب سيارتي نقل كانت إحداهما محملة بحجر السن ما تسبب في إعاقة المرور.