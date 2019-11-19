حبس شقيقين حاولا تلفيق قضية شروع في القتل لأخيهما بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة الزقازيق العامة، بإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بالاتفاق على قيام الثاني بإصابة الأول بطلق "خرطوش" باليد، واتهام شقيقهما الثالث بإحداث إصابة الأول بسبب خلافات بين الثلاثة على الميراث بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، باستقبال مستشفى "الأحرار" لـ"إبراهيم.م" مصابًا بطلق "خرطوش" باليد اليمنى، وبسؤاله اتهم شقيقه "ص" بالاعتداء عليه وإحداث إصابته.

وتبين اتفاق المجني عليه مع شقيقه "السيد" على إطلاق الأخير النار على يده واتهام شقيقهما الثالث "ص" بسبب خلافات بينهم على الميراث، وذلك لإجباره على التنازل عن قضايا رفعها ضدهما، فيما جرى ضبط المصاب وشقيقه، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.