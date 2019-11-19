ضبط 46 مخالفة تموينية في حملة بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
نفذت إدارة تموين إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حملة على المخابز البلدية بدائرة المركز، أسفرت عن ضبط 46 مخالفة لمخابز بلدية.
جرى ضبط 35 مخالفة لـ"خبز ناقص الوزن"، و 8 مخالفات لمخابز تنتج خبزًا غير مطابق للمواصفات القانونية.
كما جرى ضبط مخبز تصرف في 15 "شيكارة" دقيق بلدي، ومخبزين ليس بهما ميزان حساس وعدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق.
اتخذت الإجراءات اللازمة حيال تلك المخابز المخالفة وتحررت المحاضر القانونية.
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