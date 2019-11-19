نتنياهو لترامب: إعلان "شرعية المستوطنات" تصحيح للتاريخ

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية عن شكره لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية غير مخالفة للقانون الدولي.
وزعم نتنياهو خلال المكالمة التي أجراها، اليوم الثلاثاء، أن "الشعب اليهودي لا يعيش على أراض ليست له، لأن هذا هو وطننا منذ أكثر من3000 عام، وإننا نسمى "يهودا" "لأننا جئنا من هنا، من يهودا"، بحسب قوله.
وأوضح نتنياهو في تغريدة نشرها على "تويتر" أن ترامب "قد صحح ظلما تاريخيا حيث كان يجب قول الحقيقة كما هي، وهذا ما فعله الرئيس ترامب حين اعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولانونقل السفارة الأمريكية إلى أورشليم".
كما أكد رئيس الوزراء أن "هذا لا يمنع المفاوضات مع الفلسطينيين، بل على العكس هذا يدفع السلام قدما، لأنه لا يمكن بناء السلام الحقيقي على الأكاذيب".
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن الاثنين أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، مؤكدا على أن الوضع النهائي للضفة الغربية يجب أن يتم تحديده عن طريق مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
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