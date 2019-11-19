مسؤولون يدلون بشهاداتهم في إطار قضية ترامب

يبدأ اليوم الثلاثاء، الأسبوع الثاني من جلسات التحقيق في مجلس النواب الأميركي بشأن اتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير، حيث من المقرر أن يدلي أربعة مسؤولين حاليين وسابقين بشهاداتهم.

ومن بين المسؤولين الذين يدلون بشهاداتهم في الجلسة الصباحية اليوم، ألكسندر فيندمان، كبير خبراء شؤون أوكرانيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، وجنيفر ويليامز، وهي مساعدة في مكتب مايك بنس نائب الرئيس الأميركي.

واستمع كل من فيندمان وويليامز مباشرة لاتصال هاتفي في 25 يوليو، بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي تدور حوله إجراءات الاتهام بالتقصير.

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وقال دبلوماسيون أميركيون بارزون في شهاداتهم الأسبوع الماضي، إنهم شعروا بالقلق إزاء ما اعتبروه محاولة من جانب البيت الأبيض لجعل المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا مشروطة بإجراء تحقيق مع المنافس السياسي لترامب، جو بايدن ونجله.

ووصف ترامب التحقيق بأنه "عملية فساد كبيرة"، لكنه قال أمس الاثنين إنه يفكر في تقديم شهادة مكتوبة.