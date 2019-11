كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. محتجون يسقطون طائرة تابعة للشرطة في تشيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر أن عدد من المتظاهرين في تشيلي نجحوا في إسقاط طائرة مسيرة تابعة للشرطة بطريقة بسيطة للغاية.

ووجه المتظاهرون، أقلام الليزر الأخضر صوب الطائرة التي كانت تحلق فوقهم، وبعد ثوان من توجيه الليزر صوب الطائرة، سقطت على الأرض ببطء، وسط هتافات الانتصار.

وقد أوضح كريستوفر وليامز، وهو رئيس تنفيذي لشركة متخصصة في تكنولوجيا مكافحة الطائرات دون طيار، أن الليزر ربما يكون قد "أعمى المتحكم بالدرون".

Advertisements

وقال: "إذا كانت الطائرة من دون طيار تقاد عن بعد، فإن أشعة الليزر يمكن أن تكون قد أثرت على رؤية المتحكم بها، مما أدى إلى سقوطها".

أما الاحتمال الآخر هو أن أشعة الليزر تسببت في حدوث خلل في أجهزة استشعار "الدرون".

وتشهد تشيلي احتجاجات واسعة عقب إعلان زيادة نسبتها 3.75 بالمئة على رسوم تذاكر المترو، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.