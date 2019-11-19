كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال رجل ياباني في موقع الاحتجاج بهونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" عن الحكومة اليابانية تصريحها إنه تم القبض علي مواطن ياباني بالقرب من جامعة في هونغ كونغ حيث قُبض على مئات الأشخاص في حصار للشرطة.

أكد كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيد سوجا اليوم الثلاثاء اعتقال رجل ياباني في العشرينات من العمر يوم الأحد بالقرب من جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية.

كان المحتجون المناهضون للحكومة يحتلون الجامعة بعد أن انسحبوا من الجامعات الأخرى حيث نظموا مظاهرات الأسبوع الماضي. تم اعتقال حوالي 400 شخص غادروا الحرم بينما ظل 100 اخرين محاصرين.

وقال سوجا إن الرجل بصحة جيدة، ولم يتعرض لاي إصابة، لكنه رفض إعطاء مزيد من التفاصيل، بما في ذلك هويته والسبب في اعتقاله. وقد صرح وزير الخارجية توشيميتسو موتيجى للصحفيين أن الرجل كان يزور هونج كونج كسائح.