كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض 4 صواريخ أطلقت من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، 4 صواريخ من قبل القبة الحديدية أطلقت من منطقة سوريا نحو إسرائيل، مشيرًا إلى عدم سقوط أي منها داخل البلاد.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي، قال في بيان، إنه "جرى تفعيل إنذارات في منطقة الجولان وتم اعتراض 4 صواريخ أطلقت من منطقة سوريا نحو إسرائيل صباح اليوم الثلاثاء".

وأضاف: "تم تحديد 4 عمليات إطلاق من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية، والتي اعترضتها الدفاعات الجوية الإسرائيلية. لم يتم رصد استهداف التجمعات الإسرائيلية".

وقد أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات صباح اليوم الثلاثاء قرب مطار دمشق الدولي في العاصمة السورية دمشق، في حين أكدت وكالة "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية جنوب البلاد، وأسقطت عددا من الصواريخ، يرجح أنها إسرائيلية، في محيط مطار دمشق الدولي.

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ورجحت التقديرات بأن قوة تابعة لإيران أطلقت الصواريخ الأربعة باتجاه الجولان المحتل (جبل الشيخ)، وتم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.

وشنت إسرائيل مئات الغارات في سوريا منذ بدء النزاع هناك عام 2011، معظمها ضد أهداف إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وتحتل إسرائيل منذ 1967 جزءاً من الجولان قامت بضمه في 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسيادة إسرائيل على الجولان، حيث يعيش 18 ألف سوري مع نحو 20 ألف مستوطن يهودي.