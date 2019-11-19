كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة العشرات في انفجار منجم فحم شمال الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء، أن انفجار غاز داخل منجم للفحم في شمال الصين أسفر عن مقتل 15 عاملا وإصابة تسعة آخرين، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.

وقع الانفجار بعد ظهر الاثنين في منجم تديره مجموعة فنغ يان المحلية في مقاطعة بينغياو بمقاطعة شانشي، توقفت أعمال الإنقاذ في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وقالت ادارة سلامة العمل بمقاطعة شانشي انه هرب 11 عاملا دون اصابة، وانه جاري التحقيق في سبب الانفجار. على الرغم من صغر حجمه نسبيًا، فقد تم انتقاد المنجم العام الماضي لفشله في توفير التدريب الكافي للعمال.

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عادة ما تحدث انفجارات الغاز في المناجم عندما لا يتم تهوية الميثان المتطاير، المعروف أيضًا باسم غاز الفحم، بشكل صحيح بعد تسربه. بتركيز عالٍ، يمكن إشعال الغاز بفعل شرارة بسيطة أو شعلة مفتوحة أو معدات كهربائية، مما يؤدي إلى حدوث انفجارات بسبب غبار الفحم في الهواء.

مثل هذا السيناريو هو السبب في حوادث التعدين الأكثر دموية في العالم، في منجم بنشيهو، أو هونكيكو في مقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين في عام 1942 بينما كان تحت الإدارة العسكرية اليابانية. يُعتقد أنه قتل مجموعه من 1549 عاملًا، معظمهم من الصينيين.

تعد مناجم الصين الأكثر دموية في العالم، حيث تمثل حوالي 80 ٪ من جميع وفيات التعدين على مستوى العالم. وقد أدى انخفاض أسعار الفحم وتحسينات السلامة والتدريب الأفضل وإغلاق المناجم الأصغر إلى تخفيض عدد القتلى بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

