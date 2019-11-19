كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج: مئات المتظاهرين يغادرون إلى لحرم الجامعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شبكة "ايه بي سي نيوز" خبرا جاء فيه أنه ظل حوالى 100 من المتظاهرين المناهضين للحكومة مختبئين فى إحدى جامعات هونج كونج اليوم الثلاثاء عندما دخل حصار الشرطة للحرم الجامعى يومه الثالث.

وقالت زعيمة المدينة كاري لام إنه غادر 600 شخص حرم كلية الفنون التطبيقية في هونج كونج، بمن فيهم 200 طالب ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

حاصرت الشرطة الجامعة وتعتقل أي شخص يغادر. قامت مجموعات من المتظاهرين بمحاولات عديدة للفرار يوم الاثنين، بما في ذلك الانزلاق على خراطيم الدراجات النارية المنتظرة، لكن لم يكن واضحًا ما إذا كانوا يتهربون من الاعتقال.

وأضافت لام إن الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا لن يتم اعتقالهم على الفور، لكن قد يواجهون تهمًا في وقت لاحق. وقالت إن الـ 400 الآخرين الذين غادروا تم اعتقالهم.

وقالت بعد اجتماع أسبوعي مع المستشارين "سنستخدم أي وسيلة لمواصلة إقناع هؤلاء المحتجين الباقين بمغادرة الحرم الجامعي في أقرب وقت ممكن حتى تنتهي هذه العملية برمتها بطريقة سلمية".

بعد خمسة أشهر، تكثفت حركة الاحتجاج في هونغ كونغ بشكل مطرد مع تشديد السلطات المحلية وترفض بكين تقديم تنازلات.

أصبحت الجامعات أحدث ميدان قتال الأسبوع الماضي، حيث احتل المتظاهرون عدة جامعات، مستخدمين قنابل البنزين والأقواس والسهام لصد شرطة مكافحة الشغب التي تدعمها السيارات المدرعة وخراطيم المياه.

استعرضت الصين، التي سيطرت على المستعمرة البريطانية السابقة في عام 1997 واعدة للسماح لها بالحفاظ على قدر كبير من الحكم الذاتي، عضلاتها، وأرسلت قواتها خارج ثكناتها خلال عطلة نهاية الأسبوع للمساعدة في تنظيف الحطام المتناثر عليه لإغلاق الشوارع.

اتهم السفير الصيني لدى بريطانيا ليو شياو مينج، كلا من بريطانيا والولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية للصين وهونج كونج في الوقت، الذي تكافح فيه السلطات في المنطقة المتمتعة بحكم شبه ذاتي، لاحتواء أشهر من الاحتجاجات، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

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قال ليو شياو مينج، للصحفيين في لندن، اليوم الاثنين، إن "التقارير الصادرة عن الحكومة البريطانية ولجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان تضمنت "ملاحظات غير مسؤولة"، تنتقد كيف تعاملت حكومة هونج كونج والشرطة مع الاحتجاجات".

وأوضح ليو، أنهم "يبدون متوازنين، لكنهم في الحقيقة منحازين"، مضيفًا، إن المشرعين الأمريكيين يهدفون إلى "التدخل بشكل صارخ" في هونج كونج، عندما أصدروا مؤخرًا قانونًا لحقوق الإنسان والديمقراطية.

وعندما سئل عما إذا كانت الحكومة الصينية مستعدة لنشر قوات لقمع الاضطرابات، ألمح ليو إلى أن بكين مستعدة لاتخاذ إجراء أقوى.

وقال: "إذا أصبح الوضع لا يمكن السيطرة عليه، فإن الحكومة الصينية بالتأكيد لن تقف مكتوفة الايدي، لدينا ما يكفي من القرار والسلطة لإنهاء الاضطرابات".

وقد أوضحت الحكومة الألمانية، أنها تشعر بقلق متزايد إزاء الوضع في هونج كونج، حيث تصاعد العنف بين المتظاهرين والشرطة في الأيام الأخيرة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية أولريك ديمر، إن ألمانيا تدعو "جميع الأطراف، المتظاهرين وكذلك الشرطة، إلى التحلي بضبط النفس والرغبة في الدخول في حوار".

وأضافت، أن ألمانيا تأمل في "اتخاذ تدابير ملموسة نحو وقف التصعيد في أسرع وقت ممكن، حتى يمكن التوصل إلى حل سلمي للصراع".

بشكل منفصل، قالت ديمر إن ألمانيا قد أحاطت علما بالتقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ضد أفراد الأقلية المسلمة اليوغور في مقاطعة شينجيانغ الصينية، مشيرة إلي أن ألمانيا "لن تتوقف عن طرح الأسئلة المتعلقة بتطورات حقوق الإنسان المثيرة للقلق في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تجاه الصين".

