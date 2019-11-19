الرينة: إطلاق نار على منزل مأهول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قام شابان مجهولان بإطلاق وابل من الرصاص من سلاح كان بحوزتهما على منزل في قرية الرينة، الليلة الماضية.
وواصل المعتديان إطلاق النار في الشارع الرئيسي أثناء هروبهما من المكان على متن دراجة نارية، مشكلين خطرا على حياة السكان، وتسببا بحالة من الخوف والتذمر بين المواطنين، ولم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية.
وتجمهر عدد من الأهالي بالمكان في أعقاب الاعتداء، مؤكدين استنكارهم للعنف والجريمة وداعين لاجتثاثها من الرينة وسائر البلدات العربية.
إلى ذلك، استدعيت الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم تعرف خلفيتها ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين.
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