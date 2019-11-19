تقارير: إشارة حول إمكانية انتقال مبابي لريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، عن إشارة حول إمكانية انتقال نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، إلى ريال مدريد الإسباني.
وسبق أن ربطت العديد من التقارير مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، للتدرب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.
ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن والدة مبابي أخبرت مسؤولي ريال مدريد، بأن نجلها لن يجدد عقده الحالي مع سان جيرمان.
وكان النادي الباريسي قدم لمبابي عرضًا خياليًا بالحصول على 40 مليون يورو سنويًا، من أجل التوقيع على عقد جديد وعدم الانتقال إلى الميرنغي.
وينتهي العقد الحالي لمبابي (20 عامًا) مع سان جيرمان في صيف 2022.
يذكر أن مسؤولين من موناكو، النادي السابق لمبابي، صرحوا بأن اللاعب كان يخطط للانتقال مستقبلًا إلى ريال مدريد، عندما قرر التوقيع مع سان جيرمان في عام 2017.
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