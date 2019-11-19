احتراق حافلة في كفر كنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شبت ألسنة النار بحافلة خلال وقوفها في أحد الشوارع في قرية كفر كنا، دون وقوع إصابات فجر اليوم، الثلاثاء.

واستدعيت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان حيث أخمدت الحريق بعد أن تسبب بأضرار جسيمة للحافلة.

وقال المتحدث باسم سلطة الإطفاء، إنه "شب حريق في حافلة، فجر اليوم، في بلدة كفر كنا وطواقم إطفاء وإنقاذ من محطة الناصرة عملت على إخماد الحريق، ولم يبلغ عن إصابات. ويجرى التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".