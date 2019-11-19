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احتراق حافلة في كفر كنا

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - شبت ألسنة النار بحافلة خلال وقوفها في أحد الشوارع في قرية كفر كنا، دون وقوع إصابات فجر اليوم، الثلاثاء.

واستدعيت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان حيث أخمدت الحريق بعد أن تسبب بأضرار جسيمة للحافلة.

وقال المتحدث باسم سلطة الإطفاء، إنه "شب حريق في حافلة، فجر اليوم، في بلدة كفر كنا وطواقم إطفاء وإنقاذ من محطة الناصرة عملت على إخماد الحريق، ولم يبلغ عن إصابات. ويجرى التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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