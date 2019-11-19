عشرات القتلى من الحوثيين خلال صد هجماتهم في التحيتا جنوب الحديدة

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

تصدت القوات المشتركة لهجمات واسعة شنتها مليشيات الحوثي على مناطق متفرقة من مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات شنت هجوما عنيفا على مناطق في الأطراف الجنوبية من مركز مديرية التحيتا ، مصحوب بعمليات قصف واستهداف واسعة بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية.

وفي ذات السياق، قالت المصادر أن المليشيات شنت هجوماً آخر على مناطق شمال المديرية بالتزامن مع الهجوم جنوب التحيتا ، مستخدمة القذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة.

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وأكدت المصادر أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثي استمرت لساعات ، وتمكنت من التصدي وكسر الهجمات في شمال وجنوب التحيتا ، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأوضحت المصادر أن المليشيات الحوثية تكبدت عشرات القتلى والجرحى في صفوفها ، بالإضافة إلى تمكن القوات المشتركة من تدمير أسلحة من عتاد المليشيات الحوثية .