اخبار العالم

إصابة طفلين برصاص الحوثيين في حيس جنوب الحديدة

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفلين برصاص الحوثيين في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الحوثيين

أطلقت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران نيران أسلحتها على الأحياء السكنية المكتضة بالسكان في مدينة حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، وأدت لإصابة طفلين بجروح.

 

وقالت مصادر محلية في حيس ان المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب منازل المواطنين في منطقة السبعة بشكل عشوائي ، وأصابت طفلين كانا يتواجدان بجوار منازلهما ، وهما : الطفل عماد علي عبدالله المعمري ، ويبلغ من العمر 13 عاماً ، إصابة في القدم اليمنى ، الطفل عمرو مرشد علي عبدالله ،ويبلغ من العمر 14 عاماً ، إصابة في القدم اليمنى.

Advertisements

 

 

وأضافت المصادر أن الطفلين المصابين جرى نقلهما إلى المستشفى الميداني في حيس لتلقي الإسعافات الأولية ، ومن ثم تحويلهما إلى الخوخة لإستكمال تلقي العلاج.

 

وتواصل المليشيات الحوثية ارتكاب الجرائم الإنسانية بحق المواطنين في مختلف مناطق ومديريات الحديدة ، موقعة مئات الضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء خصوصاً النساء والأطفال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة طفلين برصاص الحوثيين في حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا