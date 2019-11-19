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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفلين برصاص الحوثيين في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
الحوثيين
أطلقت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران نيران أسلحتها على الأحياء السكنية المكتضة بالسكان في مدينة حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، وأدت لإصابة طفلين بجروح.
وقالت مصادر محلية في حيس ان المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب منازل المواطنين في منطقة السبعة بشكل عشوائي ، وأصابت طفلين كانا يتواجدان بجوار منازلهما ، وهما : الطفل عماد علي عبدالله المعمري ، ويبلغ من العمر 13 عاماً ، إصابة في القدم اليمنى ، الطفل عمرو مرشد علي عبدالله ،ويبلغ من العمر 14 عاماً ، إصابة في القدم اليمنى.
وأضافت المصادر أن الطفلين المصابين جرى نقلهما إلى المستشفى الميداني في حيس لتلقي الإسعافات الأولية ، ومن ثم تحويلهما إلى الخوخة لإستكمال تلقي العلاج.
وتواصل المليشيات الحوثية ارتكاب الجرائم الإنسانية بحق المواطنين في مختلف مناطق ومديريات الحديدة ، موقعة مئات الضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء خصوصاً النساء والأطفال.
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