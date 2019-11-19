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شكرا لقرائتكم خبر عن إب.. جبايات حوثية ببعدان وجرعة جديدة بأسعار الغاز والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
قالت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، إن مليشيا الحوثي فرضت جبايات مالية كبيرة على المواطنين في عزلة "حيسان" بمديرية بعدان شرق محافظة إب.
واضافت المصادر، أن المليشيا تطالب بزكاة سنوات سابقة في الوقت الذي تفرض إتاوات على التجار والمغتربين بالمديرية.
كما فرضت مليشيا الحوثي الإنقلابية جرعة جديدة في أسعار إسطوانات الغاز القادمة من شركة الغاز في مأرب وتعلن تسعيرة جديدة لها "3430" ريال بعد أسابيع من فرض جرعة سابقة، وسط أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي بمختلف مديريات محافظة إب، في ظل متاجرة قيادات حوثية بالغاز المنزلي في السوق السوداء وبيعه بأسعار خيالية.
وتأتي عملية رفع أسعار الغاز مجددا بمحافظة إب بعد أيام قليلة من مقتل عاقل حارة أبلان يحي شميس صبره برصاص مسلح بخلاف على مادة الغاز المنزلي.
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