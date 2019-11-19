شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة قتلى وجرحى في إب برصاص مسلح بمدينة يريم والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 قتل وأصيب ثلاثة مواطنين بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.

مصادر محلية أفادت أن قتيل واثنين من المواطنين جرحا برصاص مسلح بمديرية يريم شمال محافظة إب. Advertisements وبحسب المصادر فإن القتيل يدعى "معمر الرميشي" وأصيب "عامر الوتاري" و "مطيع شريان" واللذان نقلا للمستشفى لتلقي العلاج. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجريمة والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة ومصادرة الحقوق والحريات بمختلف مديريات المحافظة.

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