شكرا لقرائتكم خبر عن "سلمان للإغاثة" يسلم مكتب الصحة بمأرب 95 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، (95) طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية ومحاليل الغسيل الكلوي، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمستشفيات المحافظة والمرافق الصحية في بعض المديريات المجاورة والتابعة لمحافظتي البيضاء وشبوة.

Advertisements وأشاد وكيل المحافظة الدكتور عبد ربه مفتاح، بالدور الانساني الكبير لمركز الملك سلمان للاغاثة في اليمن بشكل عام ومحافظة مأرب بشكل خاص. ولفت الى احتياج القطاع الصحي بالمحافظة للكثير من الدعم لتغطية العجز الناجم عن ارتفاع تعداد سكان المحافظة التي استقبلت مئات الالاف من النازحين من مختلف المحافظات وتفشي العديد من الامراض والاوبئة في ظل الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية.

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