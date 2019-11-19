عاجل.. مقتل جندي في مواجهات بين قبليين وقوات الأمن بمأرب

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

أكدت مصادر محلية اندلاع اشتباكات بين قوات أمنية ومسلحين قبليين استحدثوا قطاعا على طريق صافر بالقرب من معبد الشمس جنوب غربي مدينة مارب.

وأكدت المصادر مقتل جندي من القوات التابعة لأمن الطرق وإصابة آخر بجروح بليغة اثناء الاشتباكات مع مسلحين قبليين من آل عَــقَار عبيدة.

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وقالت المصادر إن المسلحين نصبو قِطاعاً واحتجزوا سيارة تتبع قوات أمن الطرق تحمل مواد غذائية مخصصة للجنود المتمركزين في النقاط الأمنية.

وأوضحت المصادر أن ناقلة وقود احترقت بنيران المسلحين القبليين فيما عززت القوات الأمنية من انتشارها في المنطقة وسط هدوء حذر في حين لم تعرف دوافع القبائل من نصب هذا القطاع.