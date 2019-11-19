سيؤول: واشنطن لم تلوح بخفض أو سحب قواتها من كوريا الجنوبية

قال المفاوض الكوري الجنوبي جيونج أون-بو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم تذكر قط مسألة خفض أو سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية أثناء محادثات عن تقسيم في تكاليف الدفاع.

وأضاف أنه رغم انهيار آخر جولة من المحادثات بسبب "الهوة الكبيرة" بين مواقف الطرفين فلم يكن هناك أي ذكر للقوات الأمريكية.

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الجمعة، إنه من الضروري أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع كوريا الجنوبية بشأن تقاسم تكلفة قوات بلاده في سيؤول وأن يكون العبء الأكبر على عاتق الأخيرة.

وأضاف إسبر، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج دو، أن كوريا الجنوبية دولة غنية وعليها أن تدفع مزيدا مقابل نشر الجيش الأمريكي في الجنوب.

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في الوقت نفسه، أكد الوزيران التزام واشنطن بالدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة جارتها الشمالية وبذل الجهود لنزع السلاح النووي لبيونج يانج.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قال، الخميس، إنه من المحتمل خفض حجم التدريبات العسكرية الأمريكية المشتركة مع كوريا الجنوبية من أجل مساعدة الجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية النووية.

وأمس الخميس، قالت كوريا الشمالية إنها تلقت عرضا لعقد اجتماع جديد مع الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الثاني، لكنها غير مهتمة بإجراء مزيد من المحادثات.

وقال المفاوض الكوري الشمالي كيم ميونج جيل في تقرير نشرته وسائل إعلام رسمية: "إن نظيره الأمريكي ستيفن بيجون الذي شارك في قيادة المحادثات بستوكهولم الشهر الماضي التي أخفقت في إحراز تقدم فيما يتعلق بنزع السلاح النووي، عرض عبر دولة ثالثة الاجتماع مجددا".

ويشارك مسؤولون عسكريون أمريكيون كبار بسيوؤل في اجتماعات سنوية في وقت تواجه فيه الدولتان تهديدات مكثفة من كوريا الشمالية لوقف تدريباتهما العسكرية المشتركة وتغير الولايات المتحدة نهجها في محادثات نزع السلاح النووي.

وتسعى واشنطن كذلك إلى مساهمة مالية أكبر من كوريا الجنوبية لاستضافة قوات أمريكية، بينما تحث سيوؤل على سحب قرارها الخاص بإلغاء اتفاق تبادل معلومات المخابرات مع اليابان الذي تخشى واشنطن من أن يقوض التعاون الثلاثي.