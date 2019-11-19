طالبت سلطات ​كوريا الشمالية​ ​الولايات المتحدة​ بوقف مناوراتها العسكرية المشتركة مع ​كوريا الجنوبية​ "لمرة واحدة وأخيرة" من أجل تسهيل عودة الحوار مع ​بيونغ يانغ​. من جهته اعتبر المسؤول الكوري الشمالي البارز الذي قاد المحادثات مع الولايات المتحدة سابقا كيم يونغ شول أن "ارجاء المناورات لا يقدم ولا يؤخر ونحن نطالب بأت تنسحب الولايات المتحدة من هذه المناورات أو توقفها لمرة واحدة وأخيرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات كوريا الشمالية طالبت واشنطن بوقف مناوراتها العسكرية مع سيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.